けさから投票が行われている前橋市長選挙。午後6時現在の投票率は24.28％で、今夜、即日開票されます。今回の前橋市長選は、部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題をめぐり、市長だった小川晶氏（43）が辞職したことに伴うものです。立候補しているのは、▼再選を目指す小川氏のほか、▼弁護士の丸山彬氏（40）、▼元前橋市議の店橋世津子氏（64）、▼農業の高橋聡哉氏（66）、▼みどり市の元市議・海老根篤氏（78）の5人