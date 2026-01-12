石川県輪島市でおととしの地震や豪雨で被災し、仮設住宅で暮らす女性グループが去年12月、鹿児島県の離島を訪問しました。平均年齢77歳。その行動力の裏側には届けたいある思いがありました。「ようこそ！ようこそ！」ここは鹿児島県の南にある島の1つ、喜界島。やって来たのは、石川県輪島市町野町の女性たち。平均年齢77歳の通称「町野バーバーズ」。直接距離1200キロ、2日間かけて喜界島に来たのには、ある目