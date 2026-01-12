【モデルプレス＝2026/01/12】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1月11日、自身のInstagramを更新。ロングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】“日ハムファン”モー娘。「圧巻のスタイル」タイトドレス姿披露◆牧野真莉愛、写真集オフショットを公開牧野は「モーニング娘｡’26 牧野真莉愛 写真集」とつづり、ワニブックスから2月2日に発売される写真集を告知し、カメラマンの中山雅文氏（＠masafumi7031）が撮影したショ