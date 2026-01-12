山形県内の小学校4年生以下のチームが競うフットサルの大会が山形県河北町で開かれ、山形県鶴岡市のチームが優勝を飾りました。このフットサル大会は普段、試合などに出場する機会の少ない小学校4年生以下を対象に2020年から開かれているものです。6回目となることしは、県内の22チームおよそ280人が参加しました。1月11日の予選ラウンドを勝ち上がった8チームが12日の決勝トーナメントに臨みました