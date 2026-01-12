第78回高新駅伝が1月12日に行なわれ、高知農業高校が2年連続37度目の優勝を果たしました。今年・2026年で78回目となる高新駅伝には、一般、大学、高校の29チームが参加。今回、国道を利用するこれまでのコースから、高知市のINOUE東部スポーツパークで東部運動場を周回するコースに変更となりました。レースは、高知農業高校が1区から独走態勢で全区間トップのままタスキをつなぎ、1時間51分3