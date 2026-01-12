正月の箱根駅伝に山形県勢からただ1人出場し、山梨学院大学のメンバーとして8区を走った山辺町出身の松岡一星選手が1月12日、2年生で挑んだ初めての箱根路の感想を語りました。山辺町出身で山梨学院大学2年の駅伝ランナー・松岡一星選手。ことしの箱根駅伝に県勢からただ1人出場を果たしました。松岡選手は現在帰省中で、12日は両親とともにYBCラジオに出演し、箱根での走りを振り返りました。「当日走る気持ちで準備