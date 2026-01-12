1月12日は成人の日です。山形県内6つの市と町では3連休・中日の11日、二十歳を祝う式典が行われました。県内最多の1700人が出席した山形市で、二十歳の夢や思いを聞きました。今シーズン最大の寒波が県内に到来した11日、山形市の「二十歳の祝賀式」の会場となった市総合スポーツセンターの前には強い風と雪が吹き付けていました。出席者「手が冷たすぎて動かない。寒すぎて痛い。冷たい」出席者「きょう足袋を