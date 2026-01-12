スキンケア市場19年連続売上No.1※2を誇るエリクシールから、美白＆エイジングケアを両立した新ブライトニングラインが登場します。シミ予防とハリの両立に向き合い続けてきた研究の集大成として、化粧水・乳液・トライアルセットを含む全9品を展開。年齢とともに変化する肌悩みに寄り添いながら、うるおいと透明感に満ちた「つや玉」輝く肌へ導く新提案に注目です。 W美白成分で叶える大人の透明感 エリクシール