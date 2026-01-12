愛知県西尾市の国道23号にブタが逃げ出しました。逃げた14頭は先ほど、全て捕まりました。 【写真を見る】逃げ出したブタ14頭は全て捕獲 トラックの荷台から国道に… 一部は高架下に逃げ一般道脇で草食べる 近くの工場敷地内に逃げ込んだブタも 愛知･西尾市の国道23号 （松田亘哲記者）「逃げ出したとみられるブタが道路脇で草を食べています」 きょう午後3時ごろ、国道23号の西尾東インター付近を通りかかった人から「ブ