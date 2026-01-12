ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップして復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が、きょう12日午後6時30分より放送された。【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ関東地区）した人気番