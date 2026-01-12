中国のシェアサイクル大手「ハローバイク」が料金を改定した。初乗り料金は2元（約45円）に設定され、最初の60分間まではこの料金で利用できる。ハードウェア保守や運営コストの増加を理由としているが、それでも日本と比べれば格安だ。日本でモビリティコストが上昇日本では3月14日にJR東日本が運賃改定を実施する。山手線の初乗り運賃（大人・切符）は150円から160円へ、東京駅から新宿駅までは210円から260円へと引き上げられる