言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！今回は、少し背伸びをした語彙、歴史や地理に関連する、知的な響きの言葉が並びました。言葉の「真ん中」や「頭」に入る音の響きを頼りに、正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ゆう□□かん□□らんかん□□どうちょう□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：えつ正解は「えつ」でした。▼解説そ