¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬12Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì½Ë²ì¡õº£µ¨¤Î·ãÎå²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸å±ç²ñ¤äÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤éÌó300¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¤äÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤â¾þ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦º£µ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÇ¯»ÏÁá¡¹¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±