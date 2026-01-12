草津町役場 任期満了に伴う草津町長選は１３日に告示されます。現職と新人による一騎打ちの公算が大きくなっています。 草津町長選には現職で５期目の当選を目指す黒岩信忠さん（７８）と新人で元町議会議員の宮崎公雄さん（６６）の２人が出馬を表明しています。 草津町長選は１３日告示、今月１８日投開票です。なお、先月１日現在の選挙人名簿登録者数は男女合わせて４９０４人です。