村民にウインタースポーツを楽しんでもらおうと片品村では、村内５つのスキー場のリフト１日券を無料で提供する事業を１２日からスタートしました。 かたしな高原スキー場に集まったのは、片品村の梅沢村長と村内のスキー場のオーナーらです。この日は、リフト１日券を無料で提供する事業をアピールするため写真撮影が行われました。 村と村のスキー場連絡協議会で