子どもの性暴力被害について、関係機関の連携強化と適切な対応への理解を深めるための講座が前橋市内で開かれました。 この講座は、性暴力の被害者支援を行うＳＡＶＥぐんまなどが毎年開いているものです。はじめに追手門学院大学心理学部教授の櫻井鼓さんが、「学校での性暴力について」と題し講演しました。 刑事裁判の心理鑑定にも携わったという櫻井さんは、こどもの性被害は本人の被害認識が遅れる傾向があり、教員や友だち