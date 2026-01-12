定期船「とびしま」は、悪天候のためきょうも欠航となりました。 【写真を見る】悪天候で定期船「とびしま」が20日連続欠航物資だけ載せ運航する「臨時便」出航の準備も（山形） 酒田市定期航路事業所によりますと、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、年末から続く荒れた天気の影響で欠航が過去最長を更新し続けていて、きょうで２０日連続となりました。 酒田市では今後、物資だけを載せて運航する「臨時便」を出航