新年恒例の行事を２題。足自慢と力自慢の猛者が登場です。和歌山市の紀三井寺で行われたのは、「結縁坂」と呼ばれる２１０段の石段を駆け上がる「福開き速駈詣り」です。無病息災を願い、ことしは５歳から８７歳の２１８人が参加しました。中には、ミャクミャクの扮装をした人もいました。最も速く駆け上がった男女は、「福結び速駈王と速駈姫」として初午や千日詣など寺の年中行事に参加することになります。（ことしの