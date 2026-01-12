住宅街に炎が上がりました。12日午前、新潟市西区の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 住宅街に上がる、炎と煙。 ■近隣住民 「大火事じゃん。」 住宅の1階と2階に炎が広がっているように見えます。 ■近隣住民 「台所のドア開けたら黒い煙、(火が)上がってました。怖かったですよ。」 火事があったのは、新潟市西区寺尾上1丁目の平田功さん(80代)の住宅です。12日正午前、近隣住民から「