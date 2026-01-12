県内は11日(日)午後から、上・中越の山沿いを中心に大雪に見舞われました。ピークは越えましたが、このあとも交通障害や暴風に注意が必要です。 11日(日)午後～12日(月)朝にかけて積雪が急増した県内。雪の峠は越えたものの、12日(月)午後4時時点で魚沼市守門で142cm、津南町で107cm、長岡市で33cmの積雪を観測しています。 一時、1mを超える雪が積もった十日町市。 小白倉地区も11日(日)午後から雪が強まり、1