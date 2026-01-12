大阪の商業施設「心斎橋オーパ」が３１年の歴史に幕をおろします。きょう１２日に閉館する「心斎橋オーパ」。１９９４年にオープンし、若者のファッションの流行の発信地として存在感を示してきましたが、運営するイオンモールなどによりますと、トレンドが多様化する中、ビルの賃料に見合う利益を上げるのが厳しくなり、閉館するということです。最終日の１２日、これまで利用してきた人たちが別れを惜しみました。（訪れた