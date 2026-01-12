強い冬型の気圧配置や寒気の影響で、近畿地方では北部を中心に雪が降り真冬並みの厳しい寒さとなっています。気象台などによりますと、冬型の気圧配置が強まっている影響で、近畿地方は北部を中心に雪が降り兵庫県豊岡市では最大１３センチ（午前８時）の積雪が観測されました。（女性）「お正月の時よりもちょっと多い感じです」（男性）「やはりいっぱい降りましたね。（雪かきは）ちょっと体にこたえます」▼琵琶湖で「しぶ