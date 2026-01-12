きょう1月12日は成人の日です。近畿各地で二十歳を迎える人たちを祝うイベントが開かれました。あでやかに踊る舞妓たち。京都市で開かれた式典では、２０歳を迎えた舞妓２人が舞を披露しました。京都の花街で、厳しい修業を経て培った伝統芸が新たな門出に華を添えました。（祇園甲部舞妓・明日葉さん）「今年５月に芸妓さんになる年でもあるので、去年よりもお稽古ごとに精進していきたいと思います」（祇園甲部舞妓・佳つ秀