今日（12日）は成人の日です。熊本市でも二十歳の節目を祝う記念式典が開かれました。 【写真を見る】「母みたいな大人に」20数年前の “ママ振袖” で迎える節目教員、ドライバー、建築士 一人一人が描く“理想の大人” 会場近くの花畑広場には、晴れ着やスーツ姿の若者たちが集まり、仲間との再会を喜んでいました。 晴れ姿を撮影する若者たち。男性の装いは定番から大きく外れない人がほとんどでした。 どん