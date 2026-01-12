＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】腕がオカシな方向に…「実際の様子」幕下十一枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が白星スタートを切った一番。見事に肩透かしで勝利するも、腕が“オカシな方向”に曲がりそうになる事態があり、「逆にいったかと」「腕こわっ」と青ざめるファンが相次いだ。伯桜鵬改め伯乃富士をはじめ、伊勢ヶ濱部屋の所属力士が一斉改名を発表するなか、改名せずに自身の四股名への“誇り”を