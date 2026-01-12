西日本では午前中に雨北日本や日本海側は夜にかけて雪へあす（火）は、北日本に低気圧と前線が近づきます。前線の通過する西日本では、午前中は雨が降るでしょう。北日本や北陸の日本海側では、夕方ごろまでは雨で降りそうですが、夜ごろからは、次第に寒気の影響を受けて雪へと変わっていきそうです。そのほかの太平洋側の地域は、日差しの覗くところが多くなりそうですが、西日本や東海では傘マークのついていないところでも雨