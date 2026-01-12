お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日、自身のアメブロを更新。家族で『十日えびす』を訪れた際、次男の誠八くんが迷子になってしまうトラブルに見舞われたことを明かした。【映像】DAIGO、結婚10周年に家族がプリントされたTシャツを公開小原は「昨日は電車でJR兵庫駅へ！」と十日えびすを訪れたことを報告。「すぐマイワールドに没頭しちゃうはっちゃん。参拝して食べたり、遊んだりしていたらまんまと彼は迷子にな