お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月12日の放送は、大竹まことがお休み。月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹と砂山圭大郎アナウンサーでお送りした。 砂山アナ「今日はゲストの方、いらっしゃいません。大竹さんもお休みということで、阿佐ヶ谷姉妹のお2人とわたくし、文化