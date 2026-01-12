高市首相が、1月解散を検討しているという話が、急浮上しました。総選挙を想定し、石川県関係の衆院議員も臨戦態勢に入っています。浮上しているのは、通常国会の冒頭、1月23日での衆議院解散。ある政権幹部は「検討するのは自然な事」と述べ、いつ首相が決断するかが、注目されています。解散風が漂う中、石川県関係の国会議員の動きも慌ただしくなっています。こちらの事務所では…「よし！OK」選挙を想定して、看板の用意や冬の