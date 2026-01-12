湯郷ベル 女子サッカーなでしこ1部リーグの岡山湯郷ベルは、1月14日の午後4時から、岡山県美作ラグビー・サッカー場(補助競技場)で公開初練習を行い、2026シーズンを始動すると発表しました。 1月17日には、同ラグビー・サッカー場のメイン競技場で、和多田充寿 新監督が、ファンに向けて挨拶します。 岡山湯郷ベルは、1部昇格して最初のシーズンの2025シーズン