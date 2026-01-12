1月12日は成人の日です。北九州市では11日に一足早く「二十歳の記念式典」が開かれました。 ■会場を訪れた人「俺がナンバーワンや！」会場周辺には、ことしも「ど派手」な衣装で着飾った若者たちが集まりました。■会場を訪れた人「家の名字の家紋をブリーチで入れてもらいました。」「3時間半かかりました。前日から準備して、ネイルにも行って。」 右肩に大きなトラが乗った衣装の男性。その衣装にかかった費