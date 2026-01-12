ユーロ圏１０年債利回り格差仏６７ｂｐ、伊６４ｂｐ縮小した水準を維持 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.858 フランス3.524（+67） イタリア3.494（+64） スペイン3.248（+39） オランダ2.933（+7） ギリシャ3.357（+50） ポルトガル3.102（+24） ベルギー3.299（+44） オーストリア3.073（+22） アイル