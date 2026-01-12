江蘇省無錫市の室内スキー場。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社南京1月12日】氷雪シーズンを迎え、中国の多くの地域では「冷たい資源」が「熱い経済」へと転換している。雪や氷の資源が豊富な北方では、氷雪観光が早々にピークを迎えた。「中国の北極」と呼ばれる黒竜江省漠河市は昨年11月末、この冬初の氷雪観光列車が運行した。同省の亜布力（ヤブリ）スキーリゾートは同月7日のスキー場オープン以来、多くの観光客で