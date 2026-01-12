◇全国高校サッカー選手権決勝神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日MUFG国立）神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。鹿児島県勢の優勝は第74回大会（1995年度）、第83回大会（2004年度）の鹿児島実以来、21大会ぶり3度目となった。前半19分、自陣からのロングボールに抜け出し