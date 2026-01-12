豊昇龍（左）が寄り切りで一山本を下す＝両国国技館大相撲初場所2日目（12日・両国国技館）2横綱2大関はそろって2連勝とした。両横綱は左肩痛で先場所千秋楽休場の大の里が小結王鵬を寄り切り、豊昇龍も一山本を寄り切った。先場所覇者の新大関安青錦は義ノ富士を逆転の首投げで下し、大関琴桜は宇良を押し倒した。関脇勢は霧島が隆の勝を押し出して2連勝としたが、高安は若隆景の肩透かしに屈し1勝1敗。小結若元春は伯乃富士