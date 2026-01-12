【ソウル共同】自民党の麻生太郎副総裁がソウルで行われるフォーラム出席のため、16〜18日の日程で韓国訪問を調整していることが分かった。複数の日韓関係筋が12日までに明らかにした。李在明大統領との会談も模索している。