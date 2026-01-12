愛知県西尾市の国道でブタが逃げ出しました。警察などが逃げ出したブタ14頭をすべて捕まえました。こちらは午後5時ごろに愛知県西尾市で撮影された映像です。道路に逃げ出したブタを捕まえようとしていますが、中には、横になって草を食べているブタも。きょう午後3時ごろ、国道23号の西尾東インター付近を通りかかった人から「ブタが道路にいる」などと警察に通報がありました。警察によりますと、運搬中のトラックの荷台から、何