広島の矢野雅哉内野手（２７）が１２日、菊池らと静岡県内で行っている自主トレを公開した。守備練習では遊撃で約４０分にわたって丁寧にノックを受け続けた。勝負の６年目に向けて、「もう一回レギュラーを、ショートのポジションを取りに行く思いでやります。守備で投手を助けたい。打撃もそうですけど、もっともっとレベルアップして、キャンプに臨んでいきたいと思います」と力を込めた。２４年は遊撃のレギュラーを確保