J1王者・鹿島アントラーズが12日、明治安田J1百年構想リーグに向けた新体制発表会見を行った。明治大から加入するMF林晴己とGK藤井陽登、ユースから昇格するDF大川佑梧、そして高校2年生でプロ契約を結んだFW吉田湊海とDF元砂晏翔仁ウデンバの計5人の新加入選手が登壇した。背番号は林が24番、藤井が31番、大川が28番、吉田は30番、元砂が35番をつけることに決まった。特別指定選手として登録された昨季は37番だった林だが、プ