体重は変わらないのに、腰まわりだけがぼんやりして見えるという違和感を覚え始めたら、筋肉量よりも「体の使い方」が変わってきているサインかも。そこで習慣化したいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドプランク】。腹筋と体幹を同時に刺激し、腰まわりを軸に全身を支える力を呼び戻すエクササイズです。無理なく“メリハリ感”を育てていけます。サイドプランク（１）横向きになって両脚を伸ばし、肩の真下にひじをつく