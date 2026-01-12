来週（2026年1月19日〜1月25日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月12日〜1月18日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では受け入れることが増えるようです』｜総合運｜★★★★☆良くも悪くも自分を曝け出しておきます。明るいキャラクターも見せていくでしょ