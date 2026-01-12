ぽっこりお腹、姿勢の悪化、とにかく疲れやすい。上記３つにお悩みなら“体幹が弱くなっている証拠”です。そこで習慣に採り入れたいのが、体幹を強化しつつお腹全体の引き締めが叶うピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】になります。ハンドレッド体幹を含むお腹全体の筋肉を鍛えるエクササイズで、動きは小さくシンプルですが効果は絶大。少し行うだけでも体がポカポカするほど全身の血行を促す効果もあります。（１）仰