運動不足は気になっているけれど、激しい運動は正直つらい。ジムに通う余裕もないし、続かなかった経験もある…。そんな風に感じて、気づけば「ほとんど体を動かさないまま」日々が過ぎていませんか。実は40代以降、運動していない期間が長いほど、老化のスピードに差が出やすくなると言われています。そこで注目したいのが、毎日たった５分でOKの“ゆるトレ習慣”です。運動しない時間が続くほど、体は重くなっていく年齢を重ねる