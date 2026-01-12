１月１２日は「成人の日」です。防府天満宮では恒例の弓始式が行われ、二十歳を迎えた若者も矢を放ちました。弓始式は文武に長けた菅原道真公を偲び弓を射ることで、社殿や境内の邪気を打ち払う神事です。かつては宮司だけで行われていましたが、2002年からは新成人への激励を込めて、二十歳を迎えた若者も参加しています。ことしは県内出身の12人が12メートル先にある「邪」と書かれた的を狙って1人2射ずつ矢を放ちました。