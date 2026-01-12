1月12日は「成人の日」。山口県内では2026年4月1日までに、1万1677人が二十歳を迎えます。3連休には各地で記念式典が開催、このうち光市で開かれた「はたちの集い」にはおよそ400人が出席しました。出席者のひとり、矢次祐汰さんは2万人に1人といわれる先天性の遺伝子疾患「アルビノ」です。（矢次祐汰さん）「本当に人の縁に恵まれた20年間でしたのでこれからは僕自身に出会えて良かったなと思ってくれる人が周りに増えるように生