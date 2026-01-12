気まずい話題になると黙る人もいれば、空気が重くなる前に向き合おうとする人もいます。本命相手の前で男性が選びやすいのは、後者。揉めないために逃げるのではなく、関係を守るために話す姿勢に、本気具合が表れます。男性は本命相手ほど“問題を先送り”にしない小さな違和感を流さず、男性が早めに言葉にするのは、ズレを広げないため。本命相手には、感情より解決を優先する姿勢が出てしまうものです。逃げない選択は、関係を