イランで経済悪化に抗議するデモと治安部隊の衝突が続く中、インターネットや電話が８日に遮断され、国外と連絡がとれなくなっている。イラン当局にとっては、イスラム革命体制の転覆を目指して国外の反体制派が流す情報を阻止するのが狙いだ。「情報鎖国」ともいえる措置で言論統制が一段と進んでいる。（テヘラン吉形祐司）「独裁者に死を」「国王万歳」――。８日午後８時、各地で反体制スローガンが叫ばれた。１９７９年