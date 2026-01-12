全国高校サッカー選手権は決勝戦が行われ、鹿児島代表の神村学園が大会初優勝を果たしました。6万人を超える観衆が集まった決勝戦。夏のインターハイを制し、二冠を狙う神村学園は前半19分。3年生・日高（高ははしごだか）選手の得点ランキング単独トップに立つ7ゴール目で先制しました。さらに、3年生の堀ノ口選手も豪快なミドルシュート！神村学園がリードを広げました。追いかける鹿島学園も後半。立て続けに相手ゴールに迫りま