ダイエットには贅肉を落とす有酸素運動が不可欠。でも、贅肉を効率良く燃やすためには“筋力をUPさせること”が必要になります。だからこそ、ダイエットのためのエクササイズは有酸素運動と筋トレを同時にできるのが理想的。そこで習慣に採り入れたいのが、有酸素運動と筋トレを同時にできる簡単ジャンプエクササイズです。タックジャンプ（１）両脚を腰幅に開いてスクワットのポジションをつくり、両腕を後方に上げる（２）両腕を