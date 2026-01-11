不機嫌をぶつけない。イライラしても態度に出さない。それを「彼とは距離がある」と感じてしまう瞬間はありませんか？でも、感情を制御すること自体が誠実さの証拠ということもあるのです。男性は本命相手ほど“感情をそのまま投げない”疲れや焦りを感じていても、男性は本命相手に八つ当たりをしないもの。なぜなら、本命女性のことを不安にしたくないから。大切な相手ほど、関係を傷つけるリスクを避けようとします。不満があっ